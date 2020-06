Zynga startet eigenes Standbein

"CastleVille" und "CityVille" lassen sich bald auch abseits von Facebook oder anderen Online-Netzwerken spielen. Entwickler Zynga kündigte am Donnerstag an, eine eigene Plattform für Online-Spiele auf seiner Website zu starten.



"Zynga.com macht es einfacher, mit Deinen Freunden zu spielen", warb Firmenchef Mark Pincus. Losgehen soll es in den nächsten Tagen. Zyngas Plattform startet dabei zunächst mit fünf der populärsten Titel: Neben "CastleVille" und "CityVille" sind das "Words with Friends", " Zynga Poker" und "Hidden Chronicles". Auch externe Entwickler sollen die Plattform später nutzen dürfen.