Youtube-Video löst Skandal um FedEx aus

Bei FedEx läuteten daraufhin die Alarmglocken. Am Mittwoch, zwei Tage nachdem das Video online gestellt wurde, antwortete FedEx mit einem eigenen Video auf den Vorfall. Matthew Thornton, Senior Vice President für den US-Betrieb von FedEx, betonte das tiefe Bedauern seines Unternehmens über den Vorfall: "...ich will, dass Sie wissen, dass ich aufgebracht und in Verlegenheit gebracht wurde, und dass ich die schlechte Erfahrung unseres Kunden sehr bedaure. Das widerspricht direkt allem, was wir unseren Leuten beigebracht haben und was wir von ihnen erwarten. Es war einfach sehr enttäuschend."



Eine Entschuldigung ging auch an den Kunden persönlich. Zusätzlich werde FedEx das Video für interne Schulungsmaßnahmen verwenden. Man wolle aus dem Vorfall lernen, sagt Thornton.