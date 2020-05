YouTube startet offiziell in Österreich

Vielen Nutzern ist es vielleicht gar nicht aufgefallen, aber bisher gab es keinen offiziellen Österreich-Auftritt von YouTube. Wer bislang aus Österreich auf die Plattform zugegriffen hat, tat dies eigentlich über die internationale .com-Seite. Das ist ab heute anders: Google startet mit einer lokalen österreichischen YouTube-Seite. Auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht nach keiner besonderen Umstellung für die User aussieht, so gibt es doch einige grundlegende Veränderungen. Dazu zählt zu nächst einmal die Möglichkeit für österreichische Inhalteanbieter, jetzt auch am YouTube-Partnerprogramm teilzunehmen - darüber können professionelle ebenso wie private Content-Produzenten mit ihren Inhalten auf YouTube Geld verdienen. Außerdem wird es künftig neue Werbemöglichkeiten für Unternehmen geben.

Doch warum hat es eigentlich so lange gedauert, bis YouTube.at seine Pforten öffnet? "Natürlich war YouTube bereits für Nutzer in Österreich verfügbar. Aber die gewerbliche Seite, etwa in Bezug auf die Werbe-Plattform und der Umstand, dass wir unseren österreichischen Urhebern jetzt ermöglichen, ein Geschäft auf YouTube aufzubauen, das ist, was neu ist", sagt YouTube-Europachef Matthew Glotzbach im Interview mit der futurezone. "Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die Voraussetzung dafür sind, YouTube in einen lokalen Markt zu bringen. Da geht es um legale Fragen und Partnerschaften, die Beziehungen zu diversen Partner-Organisationen in der Region. All das braucht seine Zeit", so Glotzbach. "Unser Ziel ist aber auf jeden Fall, YouTube überall hin in der Welt zu bringen, damit alle Leute, die Inhalte schaffen, eine Plattform dafür haben und ihre Geschichte erzählen können. Wir freuen uns, dass Österreich jetzt Teil dieser Familie ist."