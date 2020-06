YouTube baut 3D-Angebot aus

Das Videoportal YouTube will zukünftig alle Videos, die in einer Auflösung von 1080p (Full HD) hochgeladen werden, automatisch zusätzlich als 3D-Version verfügbar machen, wie das Unternehmen auf seinem Blog ankündigt. Bisher konnten Nutzer ihre hochgeladenen 2D-Videos bereits mit einem Klick in 3D konvertieren lassen. Diese Beta-Lösung wird nun automatisiert. 2D-Videos in 1080p werden als 3D-Videos in 720p oder 360p angeboten.



Hinter der automatischen 3D-Konvertierung steckt eine technische Weiterentwicklung des ursprünglichen Beta-Konzepts. Jedes hochgeladene Full-HD-Video wird einer Video-Analyse unterzogen. Dabei wird ein Tiefenbild anhand von Farbe, räumlicher Darstellung und Bewegung im Video generiert. Das ursprüngliche Video-Bild und das Tiefenbild ergeben ein stereoskopisches Bild-Paar für die 3D-Darstellung.



Die für die Konvertierung notwendige Rechenleistung wird von Googles Cloud-Infrastruktur übernommen. Das ursprüngliche Video wird zur Analyse in mehrere Teile geteilt. YouTube-Nutzer erkennen eine verfügbare 3D-Ansicht an einem eigenen Knopf im Video-Player neben den Auflösungs-Optionen. Wie das Endresultat aussieht, zeigt YouTube an folgendem Video: