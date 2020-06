Yahoo startet Browser-Plugin Axis

Mit Axis legt der Internet-Konzern Yahoo! großmundig neue Software vor, die die Internet-Suche revolutionieren soll. Anders als viele US-Medien titeln, ist Axis am Desktop allerdings kein eigenständiger Browser, sondern vielmehr ein Plugin für Firefox, Chrome, Internet Explorer oder Safari, das man kostenlos installieren kann. Dieses bringt eine unten ausklappbare, modern designte Leiste in den Browser, die Suchanfragen beantworten und Ergebnisse darstellen kann, während die aktuelle Webseite oben weiter offen bleibt.



Passend zu den Suchbegriffen zeigt Axis visuelle Vorschauen auf Treffer-Webseiten. Bei speziellen Suchanfragen wie zu Wetter oder Wegbeschreibungen werden die Antworten dazu in Echtzeit geliefert, ohne dass man noch etwas anklicken müsste. In einem Video demonstriert Yahoo die Fähigkeiten seines neuen Produkts.