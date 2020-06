Yahoo gibt Alibaba-Anteile ab

Nach mehrjährigem Ringen gab das US-Unternehmen am Montag dem Drängen der Chinesen nach und überlässt bis zur Hälfte seiner Aktien den Alibaba-Eigentümern. Das Paket von derzeit insgesamt 40 Prozent zählt zu den Kronjuwelen des Internetpioniers, der zuletzt wegen sinkender Umsätze massiv unter Druck geraten ist.



Yahoo erhält den Angaben zufolge mindestens 6,3 Milliarden Dollar in bar und neue Alibaba-Vorzugsaktien im Wert von bis zu 800 Millionen Dollar. Das Geld soll demnach an die Yahoo-Aktionäre weiter fließen: Der Konzern kündigte einen Aktienrückkauf im Umfang von fünf Milliarden Dollar an.