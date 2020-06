Yahoo-Chef fälschte Uni-Titel

Großaktionär Loeb hingegen will in den Yahoo-Verwaltungsrat einziehen und den Kurs des Unternehmens mitbestimmen. Seine Finanzfirma Third Point hält 5,8 Prozent an Yahoo. Loeb betonte in dem recht süffisant formulierten Brief, dass Thompsons Stonehill College erst vier Jahre nach dessen Abschluss 1979 überhaupt angefangen habe, Titel in Computerwissenschaften zu vergeben. Eine einfache Google-Suche habe gereicht, um den Widerspruch festzustellen. Thompson war zuvor IT-Chef in mehreren Unternehmen gewesen.