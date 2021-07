Xbox Live wird zum TV-Anbieter

Microsoft verpasst seiner Spiel-Konsole Xbox360 das größte Update seit der Präsentation vor etwa fünf Jahren. Ab Dienstag werden mit einem Software-Update "Metro" etwa 40 neue TV-Dienste in Staffeln in die Online-Plattform Xbox Live, die per Xbox 360 zugänglich ist, integriert. In den USA kann man dann gegen Gebühr etwa 26 TV-Kanäle via Internet von Verizon empfangen und auf eine On-Demand-Videothek mit 26.000 Titeln zugreifen. in den kommenden Wochen und Monaten bekommen auch Nutzer in anderen Ländern wie Frankreich, Portugal, Großbritannienen, Kanada, Australien, Mexiko, die skandinavischen Staaten oder Spanien jeweils unterschiedliche neue Services freigeschaltet. Für Österreich ist derzeit kein Content-Parner bekannt, in Deutschland wird etwa die ZDF-Mediathek ins Angebot aufgenommen.



Die Xbox hält derzeit bei 57 Mio. verkauften Geräten und 25 Mio. Xbox-Live-Nutzern.