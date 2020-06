X-48C Flugzeug-Prototyp erstmals in der Luft

Die NASA hat am Dienstag über der kalifornischen Mojave-Wüste erstmals seinen X-48C Flugzeug-Prototyp in der Praxis getestet. X-48C ist nach dem so genannten " Blended Wing Body"-Prinzip konstruiert, eine Mischform zwischen herkömmlichen Flugzeugen mit Kabine und daran montierten Flügeln und so genannten Nurflüglern, bei dem das gesamte Flugzeug die Form eines durchgängigen Flügels hat.



Das getestete Modell ist eine skalierte Version mit rund sechs Metern Spannweite und einem Gewicht von 226 Kilogramm. Angetrieben von zwei Jet-Triebwerken wurde es bei dem neunminütigen Flug bis auf 1.676 Meter Höhe gebracht, wie Cnet berichtet. Theoretisch wären über 3.000 Meter Höhe und 35 Minuten Flugzeit möglich.