WSJ: Google will selbst Tablets verkaufen

Google will laut einem Zeitungsbericht in Eigenregie Tablet-Computer verkaufen, um Apples erfolgreichem iPad mehr Konkurrenz zu machen. Der Internet-Konzern wolle dafür einen Online-Shop einrichten, berichtete das „ Wall Street Journal" am Donnerstag unter Berufung auf informierte Personen. Die Tablets sollen demnach von aktuellen Partnern wie Samsung oder Asus gebaut und zum Teil unter dem Google-Markennamen angeboten werden. Von Motorola, das Google vor einigen Monaten übernommen hat, ist in dem Bericht nicht die Rede - auch wenn der Hersteller bereits Android-Tablets vorgelegt hat.