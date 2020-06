Wohnen aufs Feld verlegt

Heute sind 900 Leute an 300 Beeten beteiligt und viele stehen auf einer Warteliste. Am Horizont sieht man die alten Flughafengebäude, in der Nähe die Betonsockel der Positionslichter auf dem ehemaligen Flugfeld. Es ist öffentliches städtisches Gelände, für das pro Quadratmeter ein Euro Nutzungsgebühr jährlich zu zahlen ist.

Initiator war das Allmende-Kontor (benannt nach dem traditionellen Begriff für gemeinschaftliches Agrarland in den Dörfern), das sich als Schaltstelle für die Vernetzung von Gemeinschaftsgärten und urbaner Landwirtschaft versteht.

Anbauen kann jeder, was er will. Um Grundlegendes, wie gute Erde für eine reiche Gemüseernte, hat das Kontor mit seinen freiwilligen Helfern gesorgt. Doch es geht nicht nur ums Ernten. „Ich wohne seit 20 Jahren in Neukölln“, bringt es eine der Gärtnerinnen auf den Punkt, „aber ich habe noch nie so viel Gemeinschaft gehabt.“