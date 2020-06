Wohin Apples 100 Milliarden Dollar gehen

Der Technologiekonzern kündigte am späten Sonntagabend überraschend an, am Montag darüber über die Verwendung seines Geldvermögens zu informieren. Apple sitzt angesichts glänzender Geschäfte mit seinen Produkten in den vergangenen Jahren auf Bargeld und Anleihen im Volumen von rund 98 Milliarden Dollar (74,7 Mrd. Euro). Apple-Anleger hatten daher immer vehementer gefordert, der Konzern müsse deutlich machen, was mit dem Geld passieren solle. Apple will nun am Montag um 14:00 Uhr (MEZ) in einer Telefonkonferenz mit Konzernchef Tim Cook und Analysten über seine Pläne informieren.