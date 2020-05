Rätsel um #TheDress gelöst?

Das „Dressgate“ hat aber auch Menschen neugierig gemacht, die sich in ihrem Brotberuf mit Komplexerem als Kleider- und Stilfragen beschäftigen: Bevil Conway, Neurowissenschaftler am Massachusetts Institute of Technology ( MIT ), erklärte dem US-Magazin Wired als Erster, warum die Farbe unterschiedlich wahrgenommen wurde: Unser Gehirn filtert das Licht. Bei manchen werden die Blautöne herausgerechnet – sie sehen ein weißes Kleid mit goldenen Streifen. Für diejenigen, deren Gehirn eher die Goldtöne ausblendet, ist das Kleid dunkelblau und schwarz. Nun veröffentlichte Conway eine Studie, für die er und Kollegen etwa 1400 Menschen befragt haben. Die Erkenntnis: Alter und Geschlecht spielen eine wesentliche Rolle. Ältere und vor allem Frauen bezeichneten das Kleid als Weiß-Gold, während jüngere Menschen zu den Farben Schwarz und Blau tendierten. Der Grund: Künstliches und natürliches Licht wird im Gehirn anders wahrgenommen. Conway erklärt, dass jene aus der Weiß-Gold-Fraktion mehr an Tageslicht von draußen gewöhnt waren. Und jene, die sich für Blau-Schwarz entschieden haben, hielten sich vorwiegend in künstlichem Licht auf.

„Mit einem roten Kleid wäre das nicht passiert“, sagt Karl Gegenfurtner, Professor an der Abteilung Allgemeine Psychologie der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU). Der Grund für die Farbverwirrung liegt in der bläulichen und gelblichen Färbung des Bildes, berichten er und Kollegen in der Fachzeitschrift Current Biology.

Das Forscher-Team fand heraus, dass alle Versuchspersonen ähnliche Farbtöne sehen, die sich nur in der Helligkeit unterscheiden. Die wahrgenommen Farben reichen von einem sehr hellen (fast weißen) Hellblau bis zu leuchtendem Mittelblau, von Gelb und Gold bis zu einem sehr dunklen (fast schwarzen) Braun. Die wahrgenommenen Farben haben etwas gemeinsam: Sie befinden sich im Farbkreis auf der sogenannten Tageslichtachse. Je nach Stand der Sonne tendiert das Tageslicht eher ins Bläuliche (mittags) oder ins Gelbliche (morgens und abends). Dass Menschen Schwierigkeiten haben, Farben entlang der Tageslichtachse korrekt wahrzunehmen, wurde bereits belegt. So können Versuchspersonen selten ein komplett neutrales Grau am Bildschirm einstellen, das nicht entweder ins Bläuliche oder ins Gelbliche tendiert. Abweichungen in die grüne oder rote Richtung gibt es dagegen fast nie. So erklärt sich auch folgendes Experiment: Die Forscher ließen das Bild vom besagten Kleid rot-grün einfärben. Anstatt erneut zu rätseln, waren sich diesmal alle Befragten einig: Das Kleid ist rot-grün.