Windows Phone 8 ist fertig

Windows Phone 8 war zuletzt etwas unter Zeitdruck geraten. Es machten Berichte die Runde, wonach sich der offizielle Start um einige Wochen verzögern könnte. Es war von zahlreichen Bugs die Rede und dass Tests der Hersteller möglicherweise nicht rechtzeitig abgeschlossen werden könnten. Nun soll das Handy-Betriebssystem aber doch schon fertig sein und den den Status "Release to Manufacturer" (RTM) erreicht haben, wie WPCentral bestätigt. Zudem zeigt die Plattform Fotos von Entwicklern aus dem Windows-Phone-Team, die auf der "RTM-Wall" unterschreiben.

So sollen nun sowohl Windows 8 als auch Windows Phone 8 am 26. Oktober offiziell präsentiert werden. Das mobile Betriebssystem wird zahlreiche Neuerungen mit sich bringen, unter anderem auch NFC (was bei Apples iPhone weiterhin fehlt), Auflösung für 702p und höher sowie die Unterstützung von Multi-Core-CPUs. An WP8 wurde unter dem Codenamen "Apollo" seit 2011 entwickelt.

Während Samsung und Nokia bereits Geräte mit Windows Phone 8 vorgestellt haben, hat insbesondere HTC noch Probleme bei der Vorbereitung seines Modells 8X mit dem Microsoft-Betriebssystem. Wann es in Österreich das erste WP8-Gerät geben wird, ist noch ungewiss. Auf Nokias Lumia 920 müssen die Kunden jedenfalls bis Januar 2013 warten.