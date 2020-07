Windows 8: Logitech stellt Touch-Geräte vor

Die T620 ist mit 70 Euro etwas kostspieliger als die T400 (50 Euro UVP), hier dient allerdings die gesamte Mausoberfläche als Touchscreen. Mit einem Finger wird gescrollt, das Tippen mit einem Finger in der Mitte führt zum Homescreen, wohingegen das Tippen mit zwei Fingern auf den altbekannten Desktop wechselt. Wischt man mit dem Finger links über die Mausfläche werden die Applikationen gewechselt, von rechts gewischt öffnet sich das sogenannte "Charms Menu" mit zusätzlichen Funktionen.

Mit dem T650 bietet Logitech außerdem ein 15 mal 14,5 großes Touchpad an, das alle Windows 8-Gesten beherrscht und somit einen Touchscreen ersetzt. Das Gerät erinnert nicht nur optisch vor allem an Apples Magic Trackpad und kostet knapp 80 Euro. Der Akku des T650 soll 30 Tage halten und kann per USB aufgeladen werden. Alle Geräte sollen pünktlich zur Markteinführung von Windows 8 erscheinen.