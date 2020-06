Wien: 700 bei Facebook-Party im Freien

Rund 700 Personen sind gestern, Dienstag, einem Facebook-Aufruf gefolgt und haben sich zu einer unangemeldeten Groß-Party am Brigittenauer Sporn zusammengefunden. Laut Polizei wurde unter dem Motto "Tanz durch den Tag - Feiern im Grünen" von 17.00 bis 22.00 Uhr auf einem Freigelände ausgelassen getanzt - allerdings mit einigen Regelverstößen.



Wie es in einer Aussendung am Mittwoch hieß, musste gegen einige der Party-Gäste Anzeige erstattet werden. Sie kletterten teilweise über Zäune, urinierten auf die Wiese und hinterließen Abfälle.