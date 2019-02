Wie Karl Lagerfeld gegen dicke Frauen gewettert hat

Karl Lagerfeld, einer der berühmtesten Modedesigner der Welt, starb am 19. Februar im Alter von 85 Jahren. Sein Hauptvermächtnis ist und bleibt die Wiederbelebung des Luxuslabels Chanel, bei dem er im Jahr 1983 das Ruder übernahm und für das er 36 Jahre lang als Kreativdirektor tätig war.

Nicht nur seine Modekreationen, auch die Bonmots des Designers sind legendär und oft am Rande des guten Geschmacks. Im Laufe der Karriere äußerte er sich immer wieder negativ über Frauen, die nicht seinem Ideal von Schlankheit entsprachen.

"Fette Mütter mit Chipstüten"

Immer wieder verteidigte er auch die Praxis, außerordentlich dünne Frauen für den Laufsteg und Shootings zu engagieren. Als im Jahr 2009 nach den Todesfällen einiger Models eine Debatte über Magersucht in der Modeindustrie und die Frage, ob man nicht verstärkt auf Models mit einem gesunden Körpergewicht zurückgreifen sollte, entfachte, sagte er gegenüber dem deutschen Magazin Focus: "Niemand will kurvige Frauen sehen. Das behaupten doch bloß diese fetten Mütter, die mit Chipstüten vor dem Fernseher sitzen und behaupten, dünne Models seien hässlich. In der Mode geht es um Träume und Illusionen."

Diese Aussage war kein Ausreißer: In einer französischen Fernsehsendung machte er im Jahr 2013 dicke Menschen für gesellschaftliche Probleme verantwortlich. Das finanzielle Loch im Gesundheitswesen sei auf die Krankheiten zurückzuführen, die dicke Menschen haben würden.

Auf seine Verantwortlichkeit angesprochen, keine Models zu engagieren, die ungesund untergewichtig sind, sagte er im Jahr 2012 zu Channel 4: "Weniger als ein Prozent der Mädchen sind magersüchtig. Aber in England sind es – in Frankreich weiß ich es nicht – über 30 Prozent der Mädchen, die sehr groß, groß und übergewichtig sind. Und das ist viel gefährlicher und sehr schlecht für die Gesundheit. Ich denke, dass das Junk Food vor dem Fernseher gefährlich für die Gesundheit eines Mädchens ist. Die Models sind dünn, aber nicht so dünn. Alle neuen Mädchen sind nicht so dünn."