Wie gefrorener Toast zum Umweltschutz beiträgt

Wenn Toastbrot bereits kurz nach dem Einkauf zu schimmeln beginnt, ist das ärgerlich. Experten raten, schimmliges Brot gänzlich zu entsorgen, auch wenn nur kleine Stellen betroffen sind. Der Schimmelpilz kann sich bereits im kompletten Brot ausgebreitet haben, auch wenn dies mit bloßem Auge nicht zu erkennen ist.

So passiert es, dass überall auf der Welt Unmengen an Toast im Mülleimer landen. Eine Verschwendung, wie das staatlich mitfinanzierte, britische Umweltprojekt "Love Food Hate Waste" findet. Angaben der Kampagne zufolge werden allein in Großbritannien täglich 24 Millionen Scheiben Brot weggeworfen, weil die Menschen entweder zu viel einkaufen oder vergessen das Brot rechtzeitig zu konsumieren. Die Organisation WRAP (Waste & Resources Action Programme), die die Initiative "Love Food Hate Waste" 2007 ins Leben gerufen hat, hat außerdem errechnet, dass der Brotabfall in Großbritannien drastisch reduziert werden könnte, wenn jeder Brite pro Woche nur drei Scheiben weniger Brot pro Woche wegwirft.

Um der Brotverschwendung vorzubeugen, wird im Zuge der neuen Kampagne "Make Toast Not Waste" empfohlen, Toast einzufrieren – und zwar gleich nachdem man diesen gekauft hat. Toastet man die gefrorenen Scheiben unmittelbar nachdem man diese aus den Gefrierschrank genommen hat, umgeht man das Schimmel-Risiko.

When you buy your loaf, pop it straight into the freezer. Later, rather than worry about doing a big shop, you can grab some slices from the freezer, get them in the toaster and rustle up this mushroom and chorizo toast. Perfect for a quick family dinner! #MakeToastNotWaste pic.twitter.com/s2B72Elarb