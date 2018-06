Wie es ist, nach einem Flugangst-Seminar zu fliegen

Nicht, dass ich die Physik dahinter nicht verstehen würde, aber dennoch: Ihre klare und verständliche Ausdrucksweise und die Tatsache, dass sie selbst Pilotin ist, helfen bei der Angstbekämpfung.

Ivinger erklärt außerdem, was im Körper passiert, wenn man Angst hat und er in Alarmbereitschaft gerät: Der Herzschlag wird beschleunigt, der Puls wird stärker, die Muskeln werden vermehrt durchblutet, die Blutgerinnung steigt an. Gleichzeitig werden alle für den Moment der Gefahr - in meinem Fall beim Start und fast jeder auch noch so kleinen Turbulenz - nicht benötigten Vorgänge gedrosselt. Heißt konkret: Eingeweide und Haut werden schlechter versorgt, Aufbau von Proteinen wird verhindert, Sexualfunktionen werden gehemmt (nicht, dass das beim Flug wichtig wäre). Ach ja, und die Verdauung wird sich selbst überlassen (dahingehend gab es allerdings bei mir glücklicherweise noch keine entsprechenden Vorkommnisse). Man wird blass, Schweißperlen verbreiten sich am Körper. Der Mund ist staubtrocken.

„Unangenehm, aber ungefährlich“

Als Ivinger über Turbulenzen spricht, höre ich besonders genau zu. Denn, wenn es ruckelt in der Kiste, zuckt Yvi leider aus. Vielleicht ist dieser Teil auch für Sie besonders interessant, wenn Sie zu den Betroffenen zählen: „Als Luftlöcher werden vor allem Auf- oder Abwinde bezeichnet. Bei starken Turbulenzen, also vertikalen Luftströmungen, kann es passieren, dass ein Flugzeug einige Meter nach unten sinkt. „Dabei ist der sichere Flug nicht gefährdet“, sagt Ivinger. „Turbulenzen gehören zur Luftfahrt wie Wellen zur Seefahrt“, sagt sie weiter und schwingt das kleine Modellflugzeug, das sie in der Hand hält, hin und her. Die Konstruktion von Flugzeugen erlaube solche Belastungen ohne Probleme. Sie gibt mir einen Merksatz mit: Turbulenzen sind unangenehm, aber ungefährlich!“

"Egal, wie schlimm die Turbulenzen sind, in denen Sie sich gerade befinden: Sie sind nicht so schlimm, wie Sie meinen“, fährt sie fort und versucht mit folgender Geschichte noch weiter zu beruhigen: „Wenn Sie also im Flugzeug sitzen und es beginnt sehr stark zu wackeln, erinnern Sie sich daran, was ein Pilot einer großen europäischen Airline einmal gesagt hat: Die größte Sorge für uns ist meistens, ob wir nun in Ruhe essen und trinken können.“ Hmmm.

Selbstverständlich spreche ich Ivinger auch auf das zweite böse T-Wort an. TRIEBWERKSAUSFALL. Die Expertin meint, moderne Verkehrsflugzeuge müssten so konstruiert sein, dass sie auch noch mit der Hälfte der vorhandenen Triebwerke sicher fliegen und landen können. Und selbst, wenn alle Triebwerke ausfallen sollten (was sehr, sehr unwahrscheinlich sei), fiele das Flugzeug noch immer nicht wie ein Stein zu Boden. „Durch die aerodynamische Bauweise besitzt ein Flugzeug Segeleigenschaften und kann noch viele Kilometer weit im Segelflug zurücklegen.“ Hmmm.