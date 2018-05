Was bringen Vorsorgeuntersuchungen?

„Damit Zucker keinen bitteren Nachgeschmack hat: Ganz Wien sorgt vor: Ich bin dabei!“ Eine Kampagne der Wiener Ärztekammer, die auf die verschiedenen Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen hinweist, zeichnet sich derzeit durch prägnante Sprüche aus. Diese Untersuchungen hätten – gemeinsam mit frühen Therapien und Lebensstiländerungen – ein großes Potenzial, die Gesundheit der Bevölkerung und so auch des Einzelnen „enorm positiv zu beeinflussen“ sagt der Wiener Ärztekammer-Chef Thomas Szekeres.

Auch beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger ist man überzeugt: Die allgemeine Vorsorgeuntersuchung habe einen wesentlichen Anteil an der in den vergangenen Jahrzehnten gestiegenen Lebenserwartung. Doch ist das wirklich so? Darüber ist jetzt in Deutschland eine Debatte ausgebrochen. Auslöser ist das Buch „Unsinn Vorsorgemedizin: Wem sie nützt, wann sie schadet“ (Rowohlt Verlag) der deutsch-österreichischen Expertin Ingrid Mühlhauser, Fachärztin für Innere Medizin und Inhaberin des Lehrstuhls für Gesundheitswissenschaften an der Uni Hamburg. „Der Buchtitel ist ein bisschen extrem“, gibt sie zu. „Aber in der Öffentlichkeit wird oft nur der Nutzen dargestellt – nicht die unerwünschten Wirkungen und der mögliche Schaden, wie etwa Überdiagnosen: Also Krebsdiagnosen, die man nie bekommen, hätte, wäre man nicht zur Untersuchung gegangen“ – weil sich diese Erkrankung zu Lebzeiten nie bemerkbar gemacht hätte. Ihr Fazit: „Bei einzelnen Menschen können Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen einen vorzeitigen Tod verhindern. Aber sehr viel mehr Menschen erleiden einen Schaden. Die Informationen müssen so sein, dass jeder Einzelne Nutzen und Schaden abwiegen kann.“

„Es gibt eindeutige Erfolgsgeschichten“, entgegnet Anita Rieder, Vizerektorin für Lehre und Leiterin des Zentrums für Public Health der MedUni Wien. Der Abstrich von Zellen vom Gebärmutterhals etwa „hat zu einem massiven Rückgang der jährlichen Todesfälle an Gebärmutterhalskrebs geführt“. Und man wisse auch, dass eine frühe Erkennung etwa von Brust- oder Darmkrebs in den meisten Fällen zu einer Heilung, oder zumindest dazu führe, dass Krebs eine chronische Erkrankung werde. Die allgemeine Vorsorgeuntersuchung wiederum helfe, Risikofaktoren für Herz-Kreislauferkrankungen oder Diabetes rechtzeitig zu erkennen – etwa Bluthochdruck oder erhöhte Blutfette: „Durch rechtzeitiges Gegensteuern kann man 50 Prozent der Diabetesfälle verhindern oder zumindest hinauszögern. Und es macht bereits einen großen Unterschied, ob jemand fünf Jahre früher oder später Diabetes bekommt – nicht nur für die Lebensqualität, auch für das persönliche Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko.

„Wir machen keinen Hehl daraus, dass jedes Programm einen potenziellen Nutzen und potenzielle Risiken hat“, sagt Romana Ruda, Leiterin des Brustkrebs-Früherkennungsprogramms. „Vielleicht stand diese Transparenz zu Beginn des Programms 2014 nicht so im Mittelpunkt. Aber wir werden noch umfassender informieren.“