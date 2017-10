First Lady Melania Trump wurde in der Vergangenheit bereits mehrmals für ihre Outfitwahl kritisiert. Zum Beispiel als sie nach dem verheerenden Sturm "Harvey" in High Heels die Flutgebiete im Bundesstaat Texas besuchte (mehr dazu hier). Am Mittwoch gab nun ein anderes Accessoire von Melania Trump einigen Twitter-Nutzern Rätsel auf. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Donald Trump hatte sie die Überlebenden des Attentats in Las Vegas besucht. Bei ihrer Rückkehr in Washington D.C hatte Melania Trump eine Sonnenbrille auf, obwohl es bereits dunkel war.

Weiteres Bildmaterial beweist, dass es sich dabei um keinen Einzelfall handelt. Die First Lady wurde bereits mehrmals mit Sonnenbrille im Dunkeln angetroffen.

Foto: AP/Pablo Martinez Monsivais

Auf Twitter begannen die Nutzer jedenfalls sofort ihre eigenen Theorien über diese Angewohnheit von Melania Trump aufzustellen:

I wonder if Melania is insecure about her eyes? She wears sunglasses a lot. Even at night! She has beautiful eyes, violet I think. pic.twitter.com/pMMzF9OTUB — TRUMP 24/7 (@MichaelDelauzon) August 30, 2017

Maybe bats are the reason they're both wearing caps? pic.twitter.com/CFvYV36znI — Mark Knoller (@markknoller) August 30, 2017

So do we think Melania wears the big sunglasses so she can hide an eye roll? pic.twitter.com/HZhF6RAhvx — Reitwoman ???????????????????? (@reitwoman) October 4, 2017

I wear my sunglasses at night

So I can so I can

Forget my name while you collect your claim pic.twitter.com/34dUnkqtsX — Viscountess Sharilyn (@sharilyn) October 5, 2017

Love the sunglasses. It's so bright with the full moon and all. ???? ???? — April (@speakout_april) October 5, 2017

Is #FLOTUS wearing sunglasses at night? — The Big Man (@TheFatManDiary) October 5, 2017

What's the deal with her and sunglasses? I thought maybe she had sensitivity to light but it's dark????‍♀️ — Andrea Holsomback (@AndreaHolsomba2) October 5, 2017

The future's so bright. Gotta wear shades — ginny (@GinniaT) October 5, 2017