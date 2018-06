"Warum eigentlich, Frau Neumaier?"

Eine Mutter berichtete, wie sehr ihre Tochter im vergangenen Jahr von dem Projekt profitierte: „Man merkte von Probe zu Probe, wie sie aufblühte. Es ist schön zu sehen, dass sein Kind mit so viel Herz bei etwas dabei ist.“ Das beobachtet auch Direktorin Neumaier: „Die Kinder arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin. Wenn Chorprobe ist, sind alle total diszipliniert, da arbeitet jeder konzentriert mit. Das tut auch dem Klassenklima gut. Manchmal komme ich zum Zuhören zu den Proben dazu, weil es so eine tolle Energie hat. Und natürlich schweißt so ein gemeinsames Erlebnis wie ein so riesiges Konzert die Kinder und Lehrer zusammen.“

Das Projekt, von dem sogar Stardirigent Franz Welser-Möst begeistert ist, soll weiter wachsen, erklärt Sprecherin Nina Roiss: „Beim Heurigen dritten Konzert machen rund 4500 Kinder mit, für nächstes Jahr sind doppelt so viele geplant.“ Einziger Wermutstropfen ist das Interesse der Eltern in manchen Schulen, sagt sie: „In manchen Schulen werden bis zu zehn Karten pro Kind bestellt und in anderen zehn Karten pro Klasse.

Tickets zu den Vorstellungen heute, Dienstag, um 13.30 und um 18 Uhr unter www.monsterfreunde.com