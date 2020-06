Warum der Mensch den Glauben fand

"Hadsch - Pilgerfahrt nach Mekka". Jeder großjährige Muslim ist verpflichtet, ein Mal in seinem Leben nach Mekka zu pilgern - so steht es in einer Koran-Sure. Die Pilgerfahrt zur Kaaba, dem wichtigsten Heiligtum der Muslime, ist mittlerweile auch für westliche Reiseveranstalter attraktiv geworden. Denn die zahlreichen im Westen ansässigen muslimischen Gastarbeiter und Einwanderer versuchen, ihrer religiösen Pflicht nachzukommen. Ralph Weihermann hat eine Gruppe in Deutschland lebender Muslime auf der Hadsch begleitet. Im Bild: die Kaaba in Mekka, zu der alljährlich hunderttausende gläubige Muslime pilgern. SENDUNG: 3sat, SO, 06.01.2008, 10:40 UHR. - Veroeffentlichung fuer Pressezwecke honorarfrei ausschliesslich im Zusammenhang mit oben genannter Sendung des ORF bei Urhebernennung. Foto:ORF/-. Andere Verwendung honorarpflichtig und nur nach schriftlicher Genehmigung der Abteilung ORF/GOEK-Photographie. Copyright:ORF-PHOTOGRAPHIE, Wuerzburggasse 30, A-1136 Wien, Tel. +43-(0)1-87878-14383.

© Bild: ORF