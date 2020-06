Vorratsdaten gegen Filesharing erlaubt

In einem Urteilsspruch am Donnerstag hat der europäische Gerichtshof entschieden, dass Vorratsdaten nach EU-Recht zur Identifizierung von Urheberrechtsverletzern eingesetzt werden können. Laut Rechtsexperten darf dies aber nur dann geschehen, wenn es mit dem Recht des jeweiligen Mitgliedslandes vereinbar ist. In Österreich dürfen die Daten nur bei Strafandrohungen ab zwei Jahren abgefragt werden. Urheberrechtsverletzungen würden somit nicht darunter fallen.