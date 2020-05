75 Jahre Nylons

Anfang 1935 führten ihn seine Experimente mit Polyamiden schließlich zu seinem größten Erfolg: Wenn Carothers einen kühlen Eisenstab in ein heißes Gemisch aus Steinkohlenteer, Wasser und Alkohol tauchte und wieder herauszog, entstanden reine, weiße Fasern, die "zäh wie Stahl und fein wie ein Spinnennetz" waren. Und die Frauen bald verzücken sollten. All das trotz der Nähte und der Tatsache, dass noch erhaltene Exemplare verglichen mit heutigen Strümpfen recht grob wirken. Fast zur selben Zeit wurde auf der anderen Seite des Atlantiks vom Chemiker Paul Schlack für die IG Farben eine sehr ähnliche Faser erfunden – Perlon. Ein Strumpfkrieg blieb aus: Die beiden Chemiekonzerne teilten sich die Absatzmärkte. DuPont sollte alle Länder westlich von Deutschland mit Nylons, die IG Farben östlich davon mit Perlonstrümpfen beliefern. Die Freude der Damen am neuen Accessoire währte nur kurz: Nach Kriegsbeginn wurden weder Nylon noch Perlon länger zu Strümpfen verarbeitet. Die synthetische Faser war "kriegswichtiges Material" – und Fallschirmen, Zelten, Hängematten sowie Seilen vorbehalten. Nylons waren nur noch auf dem Schwarzmarkt zu bekommen. Begehrt waren sie trotzdem: "Was fehlt euch am meisten?" wurden junge Amerikanerinnen bei Kriegsende gefragt. Nur 35 Prozent antworteten: "Männer" – der Rest wollte " Nylons". All das erlebte Wallace Carothers nicht mehr. Der blitzgescheite Forscher litt seit Kindertagen an Depressionen und trug an seiner Uhrkette eine Blausäure-Kapsel mit sich herum. 1937 fuhr er in ein Hotel in Philadelphia, leerte das Gift in ein Glas Zitronensaft und starb – 14 Monate nach seiner Hochzeit, sieben vor der Geburt seiner Tochter und drei Jahre vor jenem Tag, an dem halb Amerika Schlange stand – und der als N-Day in die Geschichte einging.