Der Weihnachtsbaum der Zukunft

Damit die Menschen in Zukunft nicht auf ihren beliebtesten Weihnachtsbaum verzichten müssen, tüfteln Forscher auch an verbesserten Produktionswegen. Die Ingenieure im Gartenbauzentrum Münster-Wolbeck versuchen, in Zusammenarbeit mit der Humboldt-Universität zu Berlin, die Samen von Nordmanntannen zu klonen und so den Nachschub sicherzustellen. Karl Schuster von der „ARGE NÖ Christbaum- und Schmuckreisigproduzenten“ sagt, warum die Nordmanntannen rar werden könnten: „Die Samen kommen aus Georgien und Südrussland, einer unsicheren, politisch instabilen Gegend. Viele befürchten, dass aufgrund von Unruhen einmal einige Jahre nicht geerntet werden kann. Das wäre fatal, weil der Samen der Nordmanntanne nur fünf Jahre im Gefrierschrank hält und danach die Keimfähigkeit sehr stark sinkt.“

Karl Schuster erklärt das aufwendige Klon-Verfahren: „Man nimmt die Knospe eines Baumes oder ein Samenkorn und zerlegt es im Labor, bringt es auf ein Nährmedium und macht viele winzige Pflänzchen daraus. So erhält man viele Pflanzen mit derselben Erbinformation, diese sind daher ident, sehen also auch gleich aus.“ Das Problem: Die Pflanzen wachsen im Labor an, im Freiland überleben sie nur selten.

In Dänemark und Deutschland werden bereits einige Tonnen Nordmanntannen-Saatgut geerntet. In Frankreich und Österreich gibt es Plantagen, die in einigen Jahren möglicherweise Samen von Nordmanntannen liefern könnten. Einzelne Bäume auf der Plantage in Horn hatten bereits Zapfen. „Damit habe man aber noch keine Garantie, dass die Qualität der Bäume aus diesen Samen optimal sei, sagt Schuster und erzählt von Nordmanntannen, die sich schon mal mit Weißtannen einlassen: „Es besteht die Gefahr, dass Pollen der heimischen Weißtanne in die Plantage fliegen“, erklärt er. Was man dann erhält, nennt sich Bastard. Und der ist in der heilen Weihnachtsbaumwelt eher unerwünscht.