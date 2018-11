Virales Foto zeigt personelle Kluft im US-Repräsentantenhaus

Andere merkten wiederum an, dass Diversität noch keine gute Politik ausmache, man durch den Fokus auf Geschlecht und Hautfarbe erst recht diskriminierendes Verhalten an den Tag lege und Herkunft und Geschlecht zudem nicht die politischen Fähigkeiten eines Menschen bestimmen würden. "Es ist mir egal, wie jemand aussieht. Wenn er der Beste in seinem Job ist, macht das keinen Unterschied", schrieb etwa eine Userin. "Ich sehe eine demokratische und eine republikanische Seite. Ihr habt euch dazu entschieden, die Hautfarbe und das Geschlecht zu sehen", postete eine andere.