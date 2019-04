Viral auf Twitter: Warum dieses Bild eines Pflasters Bedeutung hat

"Muss gerade Tränen zurückhalten"

Dazu schrieb der studierte Politikwissenschafter: "Ich habe 45 Reisen um die Sonne unternommen, nun weiß ich zum ersten Mal in meinem Leben, wie es sich anfühlt, ein Pflaster in meinem eigenen Hautton zu haben. Man kann es am ersten Bild kaum erkennen. Ich muss gerade wirklich die Tränen zurückhalten."

Im Interview mit NBC sagte Apollon, dass er die Pflaster der Marke Tru-Colour Bandages vor ein paar Monaten gekauft habe. "Als ich den braunen Verband sah, war er einfach wunderschön", sagte Apollon, der für die gemeinnützige Organisation Race Forward tätig ist. "Ich kam mir ein bisschen lächerlich vor, aber es fühlte sich einfach so an, als gehörte ich dazu – als ob ich willkommen geheißen würde, als würde ich geschätzt."

Die Freude über das farblich passende Pflaster sei auch von Trauer überschattet gewesen. Er habe ein Gefühl von "Traurigkeit, dass ich als Kind noch nie einen solchen Verband an meinem Körper gesehen habe“ empfunden.

Große Resonanz

Mit seinen Zeilen spricht der 45-Jährige Mann aus Kalifornien vielen Menschen aus der Seele.

"Oh Mann. Der hautfarbene Stift verwirrte mich so sehr, als ich ein Kind war – und meine Mutter versuchte ihr Bestes, um mir zu helfen, jenen Buntstift zu finden, der mir am ehesten entsprach", erinnert sich etwa ein User. Ein anderer schrieb: "Bitte sagen Sie mir, wo ich die bekommen kann. Ich habe überall gesucht, um Pflaster für schwarze Menschen zu finden. Vor kurzem hatte ich eine Narbe im Gesicht und habe es gehasst, etwas Rosafarbenes in meinem Gesicht zu haben."