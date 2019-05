Vibrator für Siegerin: Kritik an spanischem Squash-Wettbewerb

Die fragwürdigen Geschenke stießen prompt auf Kritik: Es sei sexistisch und inakzeptabel, derartige Produkte auszuteilen, so der Tenor.

Elisabet Sadó, Gewinnerin des Turniers, sagte der BBC, dass sich "die Dinge ändern müssen". Sadó erhielt eine Trophäe und einen Vibrator für den ersten Platz im Wettbewerb. Die Teilnehmerinnen auf den Plätzen zwei, drei und vier gewannen einen elektronischen Hornhautentferner oder Haarentfernungsstreifen.

"Wir waren sehr überrascht, sehr schockiert. Wir finden es sehr sexistisch", sagte Sadó der BBC.

Die Frauen schickten die Preise zusammen mit einem Beschwerdebrief an den örtlichen Squashverband. Dieser hat bereits Konsequenzen in die Wege geleitet. Offizielle Vertreter von Squash Ovieda, die die Veranstaltung ausgerichtet hatten, haben ihre Funktionen zurückgelegt. In einer Stellungnahme entschuldigte man sich für den Fehler.