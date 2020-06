Verkauf des neuen iPad gestartet

Der US-Technologieriese Apple hat am Freitag den Verkauf seines neuen Tablet-Computers iPad 3 gestartet. Unter den ersten, die eines der neuen Geräte erwerben konnten, waren Apple-Fans in Australien und Japan. Der Verkauf startete ab 08.00 Uhr Ortszeit außerdem in Singapur und Hongkong. Jeweils um dieselbe lokale Zeit beginnen die Verkäufe in Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Großbritannien, den USA und Kanada. Eine Woche später (am 23. März) soll das iPad 3 in 30 weiteren Ländern - darunter Österreich - in die Geschäfte kommen. In den USA kündigte Apple Lieferzeiten von bis zu drei Wochen bei Onlinebestellungen an.



Mehr als 450 Menschen belagerten in Tokios Ginza-Bezirk das Apple-Geschäft, um eines der neuen iPads mit dem besonders leistungsfähigen Prozessor und dem hochauflösenden Bildschirm zu erwerben. Nach Angaben des Konzerns gibt es derzeit auf dem Markt kein Tablet-Gerät mit einem leistungsfähigeren Bildschirm.