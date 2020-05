Vergabe freier Top Level Domains startet

Ungeachtet der Kritik der US-Regierung soll die Vergabe neuer Internet-Domain-Endungen starten. Die Internet-Verwaltung ICANN nimmt nach einer langen Vorbereitungsphase an diesem Donnerstag erste Bewerbungen an. Unternehmen oder Städte können sich vom 12. Jänner bis Mitte April um eine neue Adresse mit Endungen wie .berlin, .reise oder .hotel bewerben. Der Branchenverband eco bietet interessierten Unternehmen und Verbänden mit einer Hotline Hilfestellung und rechtliche Beratung "in letzter Minute" an.