Vereinbarkeits-Wahnsinn: ein kleines Mädchen verändert die Welt

Das andere Leben

Bis kurz vor der Geburt lebte ich in wunderbarer, eindimensionaler Herrlichkeit. 41 Jahre, um die Dinge des Lebens durchzuspielen. Eins nach dem anderen: Schule, Uni, Ausland, Job, Wohnung, Liebe, Hund. Konzentration und Energie immer auf das gerichtet, was gerade am wichtigsten erschien. Im Mittelpunkt meines Lebens: ich selbst.

Nun: das ist vorbei.

Und es stört nicht einmal. Im Gegenteil – ich liebe es, liebe sie.

Nun schwappen mit dem neuen Lebensmodell viele neue Erkenntnisse herein. Die entscheidendste aus fünf Monaten Karenz: es wird zu schnell geurteilt. Das Leben mit Partnerschaft, Job und Säugling ist hochkomplex. Und total individuell. Dass sich Außenstehende anmaßen, den richtigen Weg für eine Mutter, für einen Vater, für eine Familie zu kennen, kann nur falsch sein. Die Schlagzeilen der vergangenen Jahre, wonach Frauen möglichst schnell zurück in den Job sollen, es zu viele Teilzeitfrauen gibt, Frauen sich in finanzielle Abhängigkeiten begeben, wenn sie lange zu Hause bleiben. Dass zu wenige Männer Familienarbeit übernehmen, Frauen ihre Karrieren für die Kinder verlassen, Frauen aufgrund ihrer Kinder in Top-Positionen rar sind, sind zwar inhaltlich allesamt richtig und wichtig, aber gleichzeitig oft verurteilend. Sie erzeugen immensen Druck. Denn die eigene Lebensplanung hängt von vielen Details und Überlegungen ab: vom Umfeld, vom eigenen Antrieb, von den Prioritäten. Ich wage zu sagen: jede Frau will bei dieser Entscheidung ihr Bestes geben, bleibt nicht leichtfertig zu Hause, entfernt sich nicht leichtfertig von ihrem Arbeitsplatz, geht nicht leichtfertig schnell wieder zurück in den Job und lässt ihr Kind auch nicht leichtfertig fremdbetreuen.