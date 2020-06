Vater schießt auf Laptop seiner Tochter

Im Süden der USA ticken die Uhren bezüglich Privatsphäre auf Sozialen Netzwerken offenbar anders - ein Vater hat als Reaktion auf einen verärgerten Facebook-Post seiner 15-jährigen Tochter seinen Standpunkt in einem YouTube-Video mehr als deutlich der Öffentlichkeit präsentiert. Im Video liest er zunächst das Posting seiner Tochter vor, in dem sie sich darüber beschwert, wie viel sie im Haushalt zu tun hätte und dass ihre Eltern sie eigentlich dafür bezahlen sollten. An diesem Punkt schien sich Tommy Jordan, so der Name des Vaters, im Video mehrmals am Riemen reißen zu müssen um nicht endgültig zu explodieren. "Bist du verrückt? Du möchtest alles mögliche haben - Laptop, iPod, Handy - aber du willst einfach nicht dafür arbeiten."

Jordan legt seinen Standpunkt bereits in den ersten sieben Minuten des Videos dar, doch das wahre Highlight folgt zum Schluss. Er erhebt sich von seinem Gartenstuhl und schwenkt die Kamera auf den am Boden liegenden Laptop und zieht eine Pistole hervor. "Das ist meine 45er und das ist dein Laptop.", sagt er noch bevor er insgesamt neun Kugeln in das Gerät jagt. Neben den Kosten für die Software - knapp 130 US-Dollar - soll ihm seine Tochter auch die Kosten für die Kugeln, die einen Dollar pro Stück kosten würden, bezahlen.