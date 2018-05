USA: Hündin bringt Welpen am Flughafen zur Welt

Eleanor "Ellie" Rigby, ein zweijähriger Labrador- Assistenzhund, hat seinen Nachwuchs am Tampa International Airport in Florida zur Welt gebracht. Mithilfe des medizinischen Teams der "Tampa Fire Rescue"-Einheit wurden die acht Welpen am vergangenen Freitag geboren.

Wie die BBC berichtet, wussten Ellies Besitzer, dass die Hündin trächtig ist, hatten jedoch nicht erwartet, dass die Welpen so früh auf die Welt kommen.

Eine Sprecherin des Flughafens sagte gegenüber dem Sender Fox 13, dass die Besitzer der Hunde, eine Frau und ihre Tochter, gerade dabei waren das Flugzeug nach Philadelphia zu besteigen, als bei der Hündin die Wehen einsetzten. Auf Twitter postete man auf dem offiziellen Account der "Tampa Fire Rescue"-Einheit Bilder und ein Video des Ereignisses.