US-Schule: Betroffenheit über Gedicht zu Verhalten bei Amoklauf

Als Rick Healey und seine Frau kürzlich durch die Vorschule gingen, die ihre fünfjährige Tochter ab dem kommenden Schuljahr besuchen wird, machten sie vor einem bunt beschriebenen Plakat Halt. Auf diesem war ein Gedicht vermerkt. "Lockdown, Lockdown - Lock the door - Shut the lights off - Say no more", stand dort in Leuchtstiftschrift geschrieben. Eine Anleitung zum richtigen Verhalten im Fall eines Amoklaufs für die Schülerinnen und Schüler.

Für die Eltern war das Gedicht, welches die Klasse in der Arthur D. Healey School in Somerville im Bundesstaat Massachusetts ziert, ein Schock. "Ich erkenne die Notwendigkeit, ich weiß, warum es nötig ist, aber es wühlt mich auf und versetzt mich in einen Zustand des Ekels", sagte Rick Healey gegenüber CNN. (Das Paar ist nicht mit dem Namensgeber der Schule verwandt.)

"Das sollte nicht im Klassenzimmer hängen"

Rick Healeys Ehefrau, Georgy Cohen, teilte ein Bild des Textes auf Twitter. Dort löste das Posting eine Welle der Reaktionen aus. "Das sollte nicht im zukünftigen Klassenzimmer der Vorschule meines Kindes hängen", schrieb die US-Amerikanerin. Bisher haben fast 3000 Menschen auf den Tweet reagiert, er wurde über 30.000 Mal geteilt und 70.000 Mal gelikt. In den Kommentaren pflichten viele User Cohen bei und zeigen sich ebenfalls entsetzt. Andere betonen die Notwendigkeit solcher Maßnahmen.