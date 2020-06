US-Städte kämpfen um Apple Stores

Apple Stores, die offiziellen Ladengeschäfte des IT-Konzerns, finden sich mittlerweile an den ungewöhnlichsten Orten: in Paris im Louvre, in New York an der Grand Central Station sowie an der Fifth Avenue. Derzeit gibt es knapp 363 Geschäfte in 13 verschiedenen Nationen, davon acht in Deutschland sowie einer in der Schweiz. Die Exklusivität hat aber auch ihren Preis - zumindest für die Vermieter der Standorte.