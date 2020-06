Smartphone

Mit dem „WeMo Switch“ hat Belkin eine simple und gleichzeitig geniale Lösung für das Ein- und Ausschalten von Lichtschaltern, Fernsehern oder Stereoanlagen in Ihren vier Wänden via Smartphone vorgestellt. „WeMo“ ersetzt sämtliche Lichtschalter daheim, verbindet sich auch per WLAN mit Ihrem Heimnetzwerk und kann zusätzlich zur normalen manuellen Bedienung auch per(übers Internet) gesteuert werden. Sämtliche WeMo-Geräte in einem Haushalt verbinden sich automatisch und sind mittels einer Smartphone-App übersichtlich steuer- und konfigurierbar. www.belkin.com