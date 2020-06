Ubuntu

Ubuntu

Ubuntu

Edge“ ist ein besonders vielversprechendes Konzept, das derzeit durch die Crowdfunding-Plattform Indiegogo finanziert wird. Es handelt sich dabei um ein Smartphone mit 4,5-Zoll-Display,OS (siehe Insider), einen multi-core CPU, 4GBRAM 128 GB Speicher und Dual-LTE. Das Einzigartige an dem kleinen Gerät ist, dass es direkt an ein Display per HDMI angeschlossen und nahezu überall in ein vollwertiges Desktopgerät verwandelt werden kann. Damit wirdEdge zu einem echten Laptop-Ersatz und ist beispielsweise auf Reisen ein Hit. Informationen unter: www.indiegogo.com/projects/ubuntu-edge