Wissen, was kommt: Sailfish OS

Neben den etablierten Smartphone-Betriebssystemen werden immer wieder neue, spannende Lösungen vorgestellt – so auch „ Sailfish OS“. Das Betriebssystem basiert auf MeeGo, wird seit zwei Jahren entwickelt und überrascht durch ein herausragendes visuelles Design, interessante Interaktionsmechanismen und die klare Abgrenzung zu iOS, Android und Co. Abgesehen von einer Installation auf „Jolla“ (siehe Rückgrat) gibt es hoffentlich bald auch andere Smartphones mit Sailfish.