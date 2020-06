Wissen, was kommt: 3D Druck

In der wurden in der Vergangenheit bereits mehrere 3D-Drucker vorgestellt – niemals aber für den Heimgebrauch. Diese Geräte ermöglichen 3D-Objekte direkt vom Computer zu „drucken“. Nun dürfte der endgültige Durchbruch gelungen sein: Erstmals gibt es auf amazon.com eine eigene 3D-Drucker-Abteilung, in der umfassende Drucksysteme, Verbrauchsmaterial und Zubehör erworben werden kann. Somit gibt es den ersten Hinweis, dass diese Technologie sich langsam zu einem zukunftsträchtigen Consumer-Produkt entwickelt. Vielleicht steht auch bald ein 3D-Drucker neben Ihrem Arbeitsplatz.