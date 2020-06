Im Gegensatz zu dem bereits in der freizeit vorgestellten Sony „Xperia Z“ Smartphone, das „nur“ spritzwasserfest ist, überzeugt das Sony „Xperia ZR“ als komplett wasserdichtesSmartphone – bis zu einer Tiefe von 1,5 Metern trotzt das Telefon dem Wasser. So können Sie problemlos am Strand oder sogar im seichten Meereswasser telefonieren. Eine 13-Megapixel-Kamera ermöglicht auch Unterwasseraufnahmen. Ohne Vertrag für 500 Euro erhältlich. www.sony.at