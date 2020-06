UNO: Neue Medien helfen der Demokratie

Internet, Smartphones und Satellitenfernsehen haben nach Auffassung der Vereinten Nationen eine entscheidende Rolle im Arabischen Frühling gespielt. "Mit der zunehmenden Verbreitung dieser Instrumente wird die Welt ganz sicher noch weitere historische Wandel sehen", sagte UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon am Donnerstag zum Welttag der Pressefreiheit in New York.



Ban und sein Gast, der irische Präsident Michael Higgins, schwiegen symbolisch eine Minute für die mehr als 60 Journalisten, die im vergangenen Jahr getötet worden seien. Dem Komitee zum Schutze von Journalisten zufolge wurden im vergangenen Jahr 179 Journalisten ins Gefängnis geworfen, 20 Prozent mehr als im Jahr zuvor.