Ungleichgewicht auf Google+

Obwohl Google+ derzeit einen eingeschränkten Feldversuch durchläuft, entspricht die Rollenverteilung auf dem neuen Sozialen Netzwerk nicht gerade der Realität. Ein Großteil der Nutzer ist nämlich männlich. Zu diesem Schluss sind die beiden Unternehmen SocialStatistics und FindPeopleOnPlus gekommen, die Statistiken für Google+ anbieten. Die Werte gehen mit 86,6 und 73,3 Prozent zwar relativ weit auseinander, allerdings lassen sie einen eindeutigen Trend auf der derzeit boomenden Plattform erkennen. Knapp 60% der derzeit 10 Millionen Mitglieder gibt an, in der IT-Branche tätig zu sein - und bestätigt somit das derzeitige Klischee des typischen Google+ Nutzers, der überaus technikaffin ist. Da Google allerdings seinen Nutzern jetzt die Möglichkeit gibt, auch das Geschlecht auf dem Profil zu verbergen, wird eine Ermittlung neuer Werte in Zukunft schwierig.