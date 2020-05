Twitter-Nachricht von der Kaffeemaschine

Mit seinem visionären Projekt ist Weihs-Sedivy einer der wenigen Österreicher im Bereich Internet-Startups, die ihren Firmensitz hierzulande haben. Die hiesigen Bedingungen für Jungunternehmer in seiner Branche beurteilt er als verbesserungswürdig: "Ich habe schon mehrfach den Hinweis beziehungsweise die Einladung bekommen, dass wir uns aus Österreich wegbewegen sollen. Bei einer Konferenz im Frühjahr hat uns zum Beispiel der Stockholmer Bürgermeister persönlich dazu eingeladen, nach Schweden zu ziehen. Können Sie sich vorstellen, dass Bürgermeister großer österreichische Städte auf Startup-Konferenzen gehen und dort qualifizierte Kräfte ins Land holen wollen? Ich habe so etwas noch nie gesehen oder davon gehört."



Generell wünscht sich Weihs-Sedivy eine weniger "altbackene" Förderungsstruktur für Startups, die nicht so standortbezogen denkt. Zur Zeit gibt es bei Förderungen viele Bedingungen, die etwa fordern, dass man FH-Absolventen aus Österreich in das Projekt integriert - diese sind laut Sedivy zwar gut ausgebildet und motiviert, bei global angelegten Projekten könne sich das aber eher kontraproduktiv auswirken, weil Herausforderungen nicht flexibel genug begegnet werden kann: "Unser Team ist ein gutes Beispiel: Es besteht aus sieben Personen, die in den Ländern USA, genauer Kalifornien, Italien, Holland, Serbien und eben Österreich verteilt sind. Nach einer Startphase, in der eng zusammengearbeitet wird, ist es mir egal, wo die Leute sitzen. Die Qualität der Zusammenarbeit ist dann mehr eine Frage der Bandbreite." erläutert der CEO.



