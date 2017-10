Trump crasht (schon wieder) Hochzeit

Die Karibikinsel Puerto Rico war am 20. September von dem Hurrikan "Maria" getroffen und schwer verwüstet worden. Nachdem Yulin Cruz, die Bürgermeistern von Puerto Ricos Hauptstadt San Juan, den Präsidenten am vergangenen Freitag gebeten hatte, mehr zu tun, damit die Hilfsgüter die betroffenen Menschen erreichten, attestierte ihr Trump "armselige Führungsqualitäten".

Das Wochenende verbrachte er dann im "Trump National Golf Club" in New Jersey. Dort crashte der US-Präsident zur Freude der Gäste eine gerade stattfindende Hochzeit. Der Yahoo News-Korrespondent für das Weiße Haus konnte die auf Instagram geposteten Bilder des Moments via Twitter verbreiten, bevor sie von der Fotobloggingplattform gelöscht wurden.

Guests at Trump's Jersey golf club say he stopped by a wedding there last night. pic.twitter.com/d3TylWijsA — Hunter Walker (@hunterw) October 1, 2017

Es ist übrigens nicht das erste Mal, das Trump eine Hochzeit in seinem Golfclub crasht. Er überraschte bereits im Juni Braut und Bräutigam, die dort ihr Jawort zelebrierten. Auf Twitter konnten einige User nur wenig Verständnis dafür aufbringen, dass sich die Hochzeitsgesellschaft über Trumps Anwesenheit gefreut hatte.

When you choose to have your wedding at a Trump golf club over all other possibilities: pic.twitter.com/HYB8Bm0eYS — jane ferguson (@whitja) October 1, 2017

It’s so weird to me that there exist people for whom the presence of trump at their wedding is a positive experience — Michael Somers (@michael_somers) October 1, 2017

I would find that to be a terrifically awful omen for my marriage. — Erin Altman (@AltmanErin) October 1, 2017

Meanwhile in Puerto Rico.... — Scott D. Banville (@sdbanville) October 1, 2017