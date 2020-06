Trojaner auf mehr als 600.000 Macs

Über eine halbe Million Apple-Computer sollen laut Informationen eines russischen Sicherheitsunternehmens mit einem " Flashback"-Trojaner infiziert sein. Die Rechner sind somit Teil eines umfassenden Botnets. Mehr als die Hälfte der infizierten Computer stehen laut Dr. Web in den USA, 274 davon im kalifornischen Cupertino, wo Apples Firmenzentrale liegt. Betroffen ist auch Kanada, wo etwa 20 Prozent der infizierten Computer stehen. An dritter Stelle folgt Großbritannien, rund 13 Prozent der infizierten Macs konnten dort geortet werden.



Die Schadsoftware wurde im September 2011 bekannt und tarnt sich als Plugin für Adobes Flash Player. Eine neue Variante, die Anfang April erstmals aufgetaucht ist, nutzt eine Schwachstelle in Java aus. Apple hat am Mittwoch einen entsprechenden Patch zur Verfügung gestellt, um die Sicherheitslücke zu schließen.