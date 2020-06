Transkontinentalflug mit Solarflugzeug

Ein neuartiges Flugzeug, das durch Solarenergie betrieben wird, ist von der Schweiz in Richtung Nordafrika gestartet, wo es nächste Woche angekommen soll. Der Pilot des Prototypen "Solar Impulse" ist Andre Borschberg, der das Flugzeug nach Spanien fliegen wird. Von dort übernimmt Bertrand Piccard, der in die marokkanische Hauptstadt Rabat fliegen wird.



Bereits zu Beginn der Reise zeigte sich die starke Abhängigkeit vom Wetter, so musste der Start aufgrund von Nebel um zwei Stunden verschoben werden. Die Piloten dürfen darüber hinaus nicht durch Wolken fliegen, da das Flugzeug schlichtweg nicht dafür entworfen ist.