"Wir müssen alle menschlicher werden"

Viele haben das Gefühl, dass man als Einzelperson ohnehin nichts tun kann.

Oft reden wir uns in eine Ohnmacht hinein. Ich muss ganz konkret mit meinem Nächsten beginnen. Es wäre toll, wenn nicht nur Obama und Castro einen Schritt aufeinander zugehen, sondern man selbst eine Versöhnung zulässt – wenn Weihnachten in einer Situation Frieden stiften könnte. Ich selber habe zwei Patenkinder, in Addis Abeba und Kalkutta. Das sind kleine Schritte, aber für diese Kinder ist es ein Schritt in ein neues Leben.

Viele Menschen feiern, obwohl sie nicht gläubig sind. Stört Sie das?

Ich schimpfe niemanden, der Weihnachten feiert. Dieses Fest ist so faszinierend, dass sich auch Ungläubige für das Programm Gottes interessieren. Sie finden es humanistisch nachvollziehbar, auch wenn sie die Gottesgestalt nicht so deutlich sehen. Wenn man einander beschenkt, sich Zeit nimmt, den Alltag unterbricht, dann ist das ein guter Anknüpfungspunkt, um zum Sinn seines Lebens zu finden.

Gerade in dieser besinnlichen Zeit klagen viele über Stress.

Ja, es gibt viele Termine, aber ich kann es gar nicht mehr hören, wenn die Leute sagen: Jessas, das ist so arg, ich hetze von Besinnung zu Besinnung. Weihnachtsfeiern sind ja eine tolle Gelegenheit, Menschen kennenzulernen und von diesen Begegnungen beschenkt zu werden. Es soll uns nichts Schlimmeres passieren als viele Feiern. Wir sollten froh sein, dass wir neben all dem Leid in der Welt noch Grund zu feiern haben.