TomTom: Versicherung überwacht Fahrverhalten

Der Navigationssystemhersteller TomTom hat ein Gespür für ungewöhnliche Deals. Bereits im vergangenen Jahr schloss man einen Deal mit der niederländischen Polizei ab und gab GPS-Daten seiner Kunden an die Behörden weiter, die auf Basis der Geschwindigkeitsprofile die Positionierung ihrer Radarfallen optimierte. Nun gab TomTom die Zusammenarbeit mit der britischen Versicherung Motaquote bekannt. Dabei sollen die Kunden der "Fair Pay"-Versicherung künftig mit einem GPS-Gerät von TomTom ausgestattet werden, das deren Fahrverhalten analysiert. "Gute" Fahrer, die sich an Geschwindigkeitslimits halten und einen angemessenen Abstand halten würden so durch das System durch günstigere Prämien belohnt wohingegen aggressive Fahrer mit höheren Prämien rechnen müssen. Auch wenn sie dabei noch keine Unfälle oder andere Schäden verursacht haben.