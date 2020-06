Immer schön locker bleiben

In jeder sechsten Familie ist die Atmosphäre laut Allensbach-Umfrage zum Zerreißen gespannt. In Deutschland. Aber in Österreich wird es nicht viel anders sein. Bei 5 Prozent der Familien artet die plötzliche Nähe zu Weihnachten in handfeste Schlägereien aus, sagt der Psychotherapeut Wolfgang Krüger, der schon seit Jahren kein „normales“ Weihnachtsfest mehr zelebriert. „Wir kochen gemeinsam stundenlang, dann sitzen wir zusammen und reden darüber, was jeder so im nächsten Jahr vor hat, ohne Glockenläuten und Tralala.“

KURIER: Ab dem frühen 19. Jahrhundert entwickelte sich Weihnachten zum opulenten Familienfest, was fasziniert uns an dieser Tradition?

Wolfgang Krüger: Es gibt in Familien bestimmte wiederkehrende Ereignisse: Geburtstage, der Hochzeitstag gehören dazu. Weihnachten ist das stärkste romantische Ideal. Solche feierlichen Handlungen sind berechtigt, sie erinnern daran wie das Leben sein sollte, harmonisch, friedlich. Ich bin dagegen, dass man Weihnachten abschafft, aber um den angestrebten Zustand zu erreichen, dieses Ideal, muss man relativ viel tun.

Wie gefährlich ist Weihnachten?

Es ist jedenfalls eine nicht zu unterschätzende Zeit. 40 Prozent aller Partner ziehen laut Psychologen eine Trennung ernsthaft in Erwägung. Ein Drittel der Beziehungen endet nach Weihnachten.

Wer tut sich schwerer mit Weihnachten?

Wir reagieren unterschiedlich. Frauen wollen mehr reden, haben viel mehr den Wunsch, eine Situation aufzulösen und fordern die Männer auf, zu sprechen, Männer haben eine große Fluchttendenz. Wir ziehen uns gern zurück, das gelingt zu Weihnachten nicht.

Wie lösen wir das auf?

Im Grunde müsste ich das ganze Jahr über schauen, wie es allen geht, man müsste in die Ehe, in die Familie investieren. In Wirklichkeit war da aber nur Alltag, es gab kleine Krisen und Streitigkeiten. Zu hoffen, dass friedliche Tage, dass Nähe und Erotik auf Knopfdruck gelingen, nur wegen eines bestimmten Datums, ist albern und kindisch.